Порівняйте суму чисел - 6,78і - 9,24 та їх різницю
Математика
Порівняйте суму чисел - 6,78і - 9,24 та їх різницю
Ответ(ы):
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6,78+9,24=16,02 9,24-6,78=2,46 16,02>2,46
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