Решите неравенство и изобразите множество его решений на координатной прямой |x-7| gt; 0
Математика
Решите неравенство и изобразите множество его решений на координатной прямой |x-7| gt; 0
Ответ(ы):
Гость:
Х-7 больше 0 на координатной прямой, если х= 8, 9, 10 и больше 10 Например: х=10 х-7=10-7=3; х=24 х-7=24-7=17
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