ПОМОГИТЕ!! Не могу понять задачу.

Гость: Гость:

Производительность 1 бригады =1/24, второй бригады =1/16, тогда производительность в дни, когда вторая бригада помогает первой = 1/24+1/16=2/48+3/48=5/48 4*5/48 = 5/12 (часть) работы, которую две бригады сделают за 4 дня (1-5/12):1/24 = 7/12:1/24 = 7/12*24/1 = 14(дней) надо первой бригаде, чтобы выполнить оставшуюся часть работы 4+14 = 18 (дней) потратит первая бригада на всю работу, если в течении 4 дней ей будет помогать вторая бригада