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Помогите пожалуйста срочно номер 9 и 10
Математика
Помогите пожалуйста срочно номер 9 и 10
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
10 знаю надо сделать так: 900-(800:8) (600:3)+19
Спасибо
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