Составь звуковую модель слова косичка
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Составь звуковую модель слова косичка
Ответ(ы):
Гость:
[ к а с и ч к а ] удачи
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