Составь звуковую модель слова косичка

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Составь звуковую модель слова косичка
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Гость:
[ к а с и ч к а ]    удачи 
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