Прочитайте текст и выполните задания. Телеграф, как известно, появился задолго д?? телефона и быстро стал популярным средством передачи информации. Но мало кто знает, что в ХIХ в. была попытка сделать бизнес на торговле телегр...

Обществознание

Прочитайте текст и выполните задания. Телеграф, как известно, появился задолго д?? телефона и быстро стал популярным средством передачи информации. Но мало кто знает, что в ХIХ в. была попытка сделать бизнес на торговле телеграфными аппаратами, продвигая их на рынок как устройства для личного бытового пользования. Подобный бизнес не состоялся, поскольку каждому покупателю аппарата приходилось изучать азбуку Морзе и приобретать навыки общения на этом "нечеловеческом языке". Инженер А. Белл, увидев, что общество нуждается в средствах коммуникации, вскоре изобрел телефон, обеспечив простой и естественный для людей способ общения. С использованием телефона коммуникационный бизнес стал быстро расширяться. ___________________________________________________________________________________ как в этой конкретной ситуации решились основные вопросы экономики: 1.Что и в каком количестве производить? 2.Как производить? 2 для кого производить?

Автор: Гость