Для того чтобы осушить болото,нужно вырыть канаву длинной 1000 м.Уже вырыли одну пятую часть конавы.Сколько метров конавы осталось вырыть?

Математика

Для того чтобы осушить болото,нужно вырыть канаву длинной 1000 м.Уже вырыли одну пятую часть конавы.Сколько метров конавы осталось вырыть?

Автор: Гость