Для того чтобы осушить болото,нужно вырыть канаву длинной 1000 м.Уже вырыли одну пятую часть конавы.Сколько метров конавы осталось вырыть?

Математика
Для того чтобы осушить болото,нужно вырыть канаву длинной 1000 м.Уже вырыли одну пятую часть конавы.Сколько метров конавы осталось вырыть?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1/5=0,2 1000*0,2=200м 1000-200=800м Ответ: 800м осталось вырыть
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