Мектепте шахматшылар жарысы өтпекші. бул туралы хабарландыру жазу 2 сынып окушыларына тапсырылды. сен калац жазар един

Қазақ тiлi
Мектепте шахматшылар жарысы өтпекші. бул туралы хабарландыру жазу 2 сынып окушыларына тапсырылды. сен калац жазар един
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Гость:
ХАБАРЛАНДЫРУ!!! Құрметті оқушылар
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