Как изменится растворимость некоторых твердых веществ:а)при нагревании раствора,б)при охлаждении раствора
Химия
Как изменится растворимость некоторых твердых веществ:а)при нагревании раствора,б)при охлаждении раствора
Ответ(ы):
Гость:
А) растворимость некоторых веществ при нагревании улучшится, быстрее и легче растворятся. б) при охлаждении ухудшится, медленнее и хуже будут растворяться
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