Hg+MgCl2= помогите пожалуйста, комектесиныздершы отынем

Химия
Hg+MgCl2= помогите пожалуйста, комектесиныздершы отынем
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Ответ(ы):
Гость:
Hg+MgCl2=Mg+HgCl2 - уравнение сбалансировано
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