Плиз очень надо. Записать цифрами десятичную дробь: сто пятьдесят две целых, семь ??есятичных, три десятых, ноль сотых, одна тысячная Выберите правильный ответ: 1) 152,3017 2) 152,7301 3) 152,7103
Математика
Плиз очень надо. Записать цифрами десятичную дробь: сто пятьдесят две целых, семь ??есятичных, три десятых, ноль сотых, одна тысячная Выберите правильный ответ: 1) 152,3017 2) 152,7301 3) 152,7103
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Гость:
Ответ 2^-^))))))))))))))
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