Плиз очень надо. Записать цифрами десятичную дробь: сто пятьдесят две целых, семь ??есятичных, три десятых, ноль сотых, одна тысячная Выберите правильный ответ: 1) 152,3017 2) 152,7301 3) 152,7103

Математика

Плиз очень надо. Записать цифрами десятичную дробь: сто пятьдесят две целых, семь ??есятичных, три десятых, ноль сотых, одна тысячная Выберите правильный ответ: 1) 152,3017 2) 152,7301 3) 152,7103

Автор: Гость