Составь модель слова звезда
Русский язык
Составь модель слова звезда
Ответ(ы):
Гость:
[ з в и з д а] удачи :)
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