Определите знак выражения: 1. cos 6п/5 2.tg п/3 3.ctg 3п /7 4.tg 4п/7 5. sin п/8 cos 3п/10 tg 5п/6
Алгебра
Определите знак выражения: 1. cos 6п/5 2.tg п/3 3.ctg 3п /7 4.tg 4п/7 5. sin п/8 cos 3п/10 tg 5п/6
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