Составь все трехзначные числа из цифр 9,1,8. запиши в порядке убывания
Математика
Составь все трехзначные числа из цифр 9,1,8. запиши в порядке убывания
Ответ(ы):
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187 198 819 891 918 981
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