Напишите сочинение про своего домашнего животного(желательно про попугая) Заранее спасибо)

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Напишите сочинение про своего домашнего животного(желательно про попугая) Заранее спасибо)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У меня дома живёт попугай по имени Кеша.Я его очень люблю.Он разноцветный и очень красивый.Его перышки красной,зелёной и белой окраски.Кушает он специальный корм для попугаев который я покупаю в зоомагазине.Иногда,когда я выпускаю его из клетки,он садится ко мне на голову.Мне очень щикотно.Я люблю своего попугая Кешу.
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