Напишите сочинение про своего домашнего животного(желательно про попугая) Заранее спасибо)

Гость: Гость:

У меня дома живёт попугай по имени Кеша.Я его очень люблю.Он разноцветный и очень красивый.Его перышки красной,зелёной и белой окраски.Кушает он специальный корм для попугаев который я покупаю в зоомагазине.Иногда,когда я выпускаю его из клетки,он садится ко мне на голову.Мне очень щикотно.Я люблю своего попугая Кешу.