Судың неше түрі бар? көмек керек
Химия
Судың неше түрі бар? көмек керек
Ответ(ы):
Гость:
Судың 3 күйі бар: қатты, сұйық, газ
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