Макал мателдер про воспитанность на казахском языке
Қазақ тiлi
Макал мателдер про воспитанность на казахском языке
Ответ(ы):
Гость:
Келінім,саған айтам,кызым,сен тыңда.Сүтпен бірге біткен мінез,Сүйекпен кетеді.Су ішкен құдығына түкірме.
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