Строители первой бригады могут построить здание за 15 месяцев .Строители второй бригады -за 2/3 этого времени.За сколько месяцев могут построить здание две бригады, работая совместно решите

Математика
Строители первой бригады могут построить здание за 15 месяцев .Строители второй бригады -за 2/3 этого времени.За сколько месяцев могут построить здание две бригады, работая совместно решите
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вторая бригада строит здание за 10 месяцев. а вместе 12.5 месяцов  
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