Задайте вопрос так, чтобы ответами на них были записанные выражения. От одной пристани в противоположных направлениях одновременно отошли два теплохода. через 2 часа расстояние между ними было 140 км. скорость движения одного ...

Математика
Задайте вопрос так, чтобы ответами на них были записанные выражения. От одной пристани в противоположных направлениях одновременно отошли два теплохода. через 2 часа расстояние между ними было 140 км. скорость движения одного теплохода - 40 км/час. 40*2; 140-40*2; (140-40*2):2
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) Сколько первый он прошел за 2 часа 2)Сколько первому осталось пройти до второго города за 2 часа 3)Скорость 2-го теплохода
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