Как найти, какую часть одно число составляет от другого? Вырази величины в одинаковых мерах и узнай: а) Какую часть недели составляют: 4 суток, 10 ч, 35 мин? б) Какую часть от 3 м составляют: 2 м, 7 дм, 48 см, 1 км? в) Какую...

Математика

Как найти, какую часть одно число составляет от другого? Вырази величины в одинаковых мерах и узнай: а) Какую часть недели составляют: 4 суток, 10 ч, 35 мин? б) Какую часть от 3 м составляют: 2 м, 7 дм, 48 см, 1 км? в) Какую часть от 8 кг составляют: 5 кг, 27 г, 360 г, 3 т, 1 ц?

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