Как найти, какую часть одно число составляет от другого? Вырази величины в одинаковых мерах и узнай: а) Какую часть недели составляют: 4 суток, 10 ч, 35 мин? б) Какую часть от 3 м составляют: 2 м, 7 дм, 48 см, 1 км? в) Какую...

Математика
Как найти, какую часть одно число составляет от другого? Вырази величины в одинаковых мерах и узнай: а) Какую часть недели составляют: 4 суток, 10 ч, 35 мин? б) Какую часть от 3 м составляют: 2 м, 7 дм, 48 см, 1 км? в) Какую часть от 8 кг составляют: 5 кг, 27 г, 360 г, 3 т, 1 ц?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А) В неделе 7 дней, 1 день составляет 1/7 всей недели,а 4 суток - 4/7      В неделе 168 часов,1 час составляет 1/168 всей недели, а 10 ч - 10/168 или 5/84 всей недели      Ну а дальше думаю поймёшь.
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