Адеми,iзеттi,кызыл,уя,дамдi,кай соз артык

Қазақ тiлi
Адеми,iзеттi,кызыл,уя,дамдi,кай соз артык
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Қызыл, ұя артық!!!!!!!!
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