«Intermezzo» написано М. Коцюбинським під час реакції — жор­стоких розправ російського самодержавства з революціонерами та бунтівниками... (напишіть в якому році)

Українська література

«Intermezzo» написано М. Коцюбинським під час реакції — жор­стоких розправ російського самодержавства з революціонерами та бунтівниками... (напишіть в якому році)

Автор: Гость