Помогите, пожалуйста, сделать два упражнения, А,В(фото 1 ) с помощью таблицы(фото 2) Можно писать только цифры и правильный ответ.
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Помогите, пожалуйста, сделать два упражнения, А,В(фото 1 ) с помощью таблицы(фото 2) Можно писать только цифры и правильный ответ.
Ответ(ы):
Гость:
As-1,3,4,6,7,9,10,12 like- 2,5,8,11 accident-2,4,5,6,7,8,9,10 incident-1,3
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