Помогите, пожалуйста, сделать два упражнения, А,В(фото 1 ) с помощью таблицы(фото 2) Можно писать только цифры и правильный ответ.

Английский язык

Помогите, пожалуйста, сделать два упражнения, А,В(фото 1 ) с помощью таблицы(фото 2) Можно писать только цифры и правильный ответ.

Автор: Гость