Праменьчык разобрать по составу
Беларуская мова
Праменьчык разобрать по составу
Ответ(ы):
Гость:
Прамень- корень чык- суффикс нулевое окончание
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