Представить ввиде многочлена (4b-9)^2-(3-b)(3+b)(9-b^2)

Алгебра
Представить ввиде многочлена (4b-9)^2-(3-b)(3+b)(9-b^2)
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Гость:
Распишись по формуле сокращенного умножения и ответы складываешб
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