После зимних каникул классный руководитель спросил, кто из ребят ходил в театр, кино или цирк. Оказалось, что из 36 учеников класса двое не были ни в кино. ни в театре, ни в цирке. В кино побывало 25 человек, в театре - 11, в ц...
Математика
После зимних каникул классный руководитель спросил, кто из ребят ходил в театр, кино или цирк. Оказалось, что из 36 учеников класса двое не были ни в кино. ни в театре, ни в цирке. В кино побывало 25 человек, в театре - 11, в цирке 17 человек; и в кино, и в театре - 6; и в кино и в цирке - 10; и в театре и в цирке - 4. Сколько человек побывало и в кино, и в театре, и в цирке?
Ответ(ы):
Гость:
1) надо начертить круги Эйлера, всего 36-2=34 человека, которые куда-нибудь ходили (в театр, цирк или кино) всего 25+17+11-34=19 человек, которые ходили не в одно место 6+10+4-19=1 человек Ответ: 1 один человек побывал и в кино, и в театре и в цирке
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