Последнее воскресенье месяца игорь провёл в мурманске,а последнее воскресенье до последнего понедельника-в новосибирске.В предыдущем месяцем Игорь провёл последнее воскресенье в Томске,а последнее воскресенье до последнего поне...

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Последнее воскресенье перед последним понедельником в одном городе, а совсем последнее воскресенье в другом городе. Это значит, что воскресенье было последним днём месяца. А в следующем месяце было тоже самое - воскресенье было последним днём месяца. Это значит, что второй месяц был невисокосный февраль, а первый январь. Итак, 31 января Игорь был в Мурманске, а 31-7=24 января в Новосибирске. В следующем месяце, феврале, 28 он был в Томске, а за неделю до этого, 21 февраля в Кирове. Остаётся добавить, что последний раз 31 января и 28 февраля выпали на воскресенье в 2010 г.