Поставь знак ударения в словах. подчеркни безударные гласные. Оса-осы. коса-косы. сова-совы. гроза-грозы. холмы-холи. поезда-поезд.

Русский язык
Поставь знак ударения в словах. подчеркни безударные гласные. Оса-осы. коса-косы. сова-совы. гроза-грозы. холмы-холи. поезда-поезд.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
осА-Осы; косА-кОсы; совА-сОвы; грозА-грОзы: холмЫ-хОлм; поездА-пОезд. Ударение - большие буквы Безударные гласные - жирным шрифтом
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