Постройте график линейной функции: y=x-2

Алгебра
Постройте график линейной функции: y=x-2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри, у=х-2, это значит, что тебе просто нужно перенести график у=х на 2 единицы вниз по оси Оу. То есть провести прямую, параллельную горизонтальной оси, но на 2 ед. ниже
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