Пожалуйста напишите информацию о государственном языке Республики Молдова прошу очень нужно пожалуйста!!!!!!

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Русский язык в Молдавии — второй по распространению язык в Молдавии после автохтонного молдавского языка. Является родным языком для русского населения Молдавии. Традиционно выступает как второй язык или же (в зависимости от образования и места жительства) первый иностранный языкдля нерусского населения республики. Получил широкое распространение на территории современной Молдавии после1812 года, когда многонациональнаяБессарабия вошла в состав Российской империи и русский фактически стал языком межнационального общения, а также исполнял функции официального языка в 1812—1918 гг., затем в 1940—1989 (наряду с молдавским языком на кириллице). После принятия закона о языке и румынизации молдавского языка, утратил государственный статус, но сохранил статус языка межнационального общения. В то же время русский язык значительно укрепил свои позиции в де-факто независимомПриднестровье, в котором он стал самым употребительным из трёх официальных языков республики.Согласно опросам, 68 % населения Молдавии свободно говорят, читают и пишут на русском языке. 18 % населения говорят и читают, но пишут с ошибками на русском языке. 1 % населения Молдавии совсем не знает русского языка