Пожалуйста помогите мне решить номер 557 с вашей помощью которая мне очень необход??ма я справлюсь меня не было 3 недели в школе и я пропустила много тем из-за этого я могу получить тройку по алгебре пожалуйста помогите очень...

Алгебра

Пожалуйста помогите мне решить номер 557 с вашей помощью которая мне очень необход??ма я справлюсь меня не было 3 недели в школе и я пропустила много тем из-за этого я могу получить тройку по алгебре пожалуйста помогите очень срочно

Автор: Гость