Пожалуйста помогите написать сочинение на тему чем опасно море?

Гость: Гость:

Морские опасности. Конечно,все мы знаем о том,что при несоблюдении правил купания можно утонуть,а,переборщив с солнечными ваннами, получить ожоги и солнечный удар.Многим знакомы также неприятные ощущения,от заложенности ушей до сильной боли в них,после попадания воды в уши после купания. Но есть в морской воде и менее очевидные,но тоже очень неприятные опасности. Точно так же как и люди,в теплой соленой воде вольготно чувствуют себя различные бактерии,включая патогенные. Ну вот как-то так..