Пожалуйста помогите написать сочинение на тему чем опасно море?
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Пожалуйста помогите написать сочинение на тему чем опасно море?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морские опасности. Конечно,все мы знаем о том,что при несоблюдении правил купания можно утонуть,а,переборщив с солнечными ваннами, получить ожоги и солнечный удар.Многим знакомы также неприятные ощущения,от заложенности ушей до сильной боли в них,после попадания воды в уши после купания. Но есть в морской воде и менее очевидные,но тоже очень неприятные опасности. Точно так же как и люди,в теплой соленой воде вольготно чувствуют себя различные бактерии,включая патогенные. Ну вот как-то так..
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