ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ!!! НОМЕР 1286!!! СРОЧНО НАДО!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!★★★
Математика
ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ!!! НОМЕР 1286!!! СРОЧНО НАДО!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!★★★
Ответ(ы):
Гость:
А) 3 7/11 + 1 3/11 = 4 10/11 б) 1 - 8/17 = 17/17 - 8/17 = 9/17
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