ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ!!! НОМЕР 1286!!! СРОЧНО НАДО!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!★★★

Математика
ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ!!! НОМЕР 1286!!! СРОЧНО НАДО!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!★★★
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А)  3 7/11 + 1  3/11 = 4  10/11 б)  1 - 8/17 = 17/17 - 8/17 = 9/17
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