На каждой из 9 одинаковых карточек напечатаны одна из букв: н,а,п,и,с,к,г,у,ю. Какова ??ероятность того, что на пяти наугад в расположенных в ряд карточных можно будет прочесть слово "книга"?

Гость: Гость:

Изначально у нас 5 карточек, значит вероятность вытащить Н равна 1/5. После этого, при благоприятном исходе, нам надо вытащить Е из четырёх карточек (1/4). Потом - Р из 3 (1/3), П из 2 (1/2). То есть, чтобы всё получилось, все эти события должны последовательно произойти, и вероятность такого 1/5 * 1/4 * 1/3 * 1/2 = 1/120