Выполните вычитание десятичных дробей 67,45-49,88 61-7,64 95-81,08
Математика
Выполните вычитание десятичных дробей 67,45-49,88 61-7,64 95-81,08
Ответ(ы):
Гость:
1)17,57 2)53,36 3)13,92
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