Задача: Женис и Болат поехали на велосипедах в соседнюю деревню . Женис ехал со скоростью 7 км/ч,а Болат - со скоростью,меньшей на 3 км/ч.На сколько км больше проедет Женис,чем Болат , за 2 ч?
Математика
Задача: Женис и Болат поехали на велосипедах в соседнюю деревню . Женис ехал со скоростью 7 км/ч,а Болат - со скоростью,меньшей на 3 км/ч.На сколько км больше проедет Женис,чем Болат , за 2 ч?
Ответ(ы):
Гость:
1) 7-3=4(км/ч)- скорость Болата 2) 7*2-3*2=8(км)- больше
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