Задача: Женис и Болат поехали на велосипедах в соседнюю деревню . Женис ехал со скоростью 7 км/ч,а Болат - со скоростью,меньшей на 3 км/ч.На сколько км больше проедет Женис,чем Болат , за 2 ч?

Математика
Задача: Женис и Болат поехали на велосипедах в соседнюю деревню . Женис ехал со скоростью 7 км/ч,а Болат - со скоростью,меньшей на 3 км/ч.На сколько км больше проедет Женис,чем Болат , за 2 ч?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 7-3=4(км/ч)- скорость Болата 2) 7*2-3*2=8(км)- больше
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Быстрее , 1,2,4 номера
Ответить
Математика
Из пункта одновременно в противоположных направлениях выехали два автомобиля од??н автомобиль ехал со скоростью 65 километров час другой со скорост...
Ответить
Математика
Как найти ширину если периметр 24 а длина в 2 раза больше ширины??
Ответить
Математика
Найди часть от числа
Ответить
Русский язык
Помогите номер 37...............
Ответить