Задача: Женис и Болат поехали на велосипедах в соседнюю деревню . Женис ехал со скоростью 7 км/ч,а Болат - со скоростью,меньшей на 3 км/ч.На сколько км больше проедет Женис,чем Болат , за 2 ч?

Математика

Задача: Женис и Болат поехали на велосипедах в соседнюю деревню . Женис ехал со скоростью 7 км/ч,а Болат - со скоростью,меньшей на 3 км/ч.На сколько км больше проедет Женис,чем Болат , за 2 ч?

Автор: Гость