Из пункта одновременно в противоположных направлениях выехали два автомобиля од??н автомобиль ехал со скоростью 65 километров час другой со скоростью 60 километров в час сколько километров пути будет между автомобилями через 3 ...

Математика
Из пункта одновременно в противоположных направлениях выехали два автомобиля од??н автомобиль ехал со скоростью 65 километров час другой со скоростью 60 километров в час сколько километров пути будет между автомобилями через 3 часа
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
65*3 = 195 км  - проедет первый автомобиль за 3 часа 60*3 = 180 км - проедет второй автомобиль за 3 часа 195-180 = 15 км -  будет расстояние между автомобилями через 3 часа
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