Из пункта одновременно в противоположных направлениях выехали два автомобиля од??н автомобиль ехал со скоростью 65 километров час другой со скоростью 60 километров в час сколько километров пути будет между автомобилями через 3 ...

Математика

Из пункта одновременно в противоположных направлениях выехали два автомобиля од??н автомобиль ехал со скоростью 65 километров час другой со скоростью 60 километров в час сколько километров пути будет между автомобилями через 3 часа

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