Возможна ли жизнь на земле без природы? мне нужно для доклада. Помогите поже!

Биология
Возможна ли жизнь на земле без природы? мне нужно для доклада. Помогите поже!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Жизнь на земле для человека и других живых существ скорее всего невозможна.
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