Напиши имена существительные с подходящими по смыслу именами прилагательными. обозначь окончания имён прилагательных. полотенце________________ шампунь_______________ тюль________________ туфля____________ прорубь________ ...
Русский язык
Напиши имена существительные с подходящими по смыслу именами прилагательными. обозначь окончания имён прилагательных. полотенце________________ шампунь_______________ тюль________________ туфля____________ прорубь________ кофе________
Ответ(ы):
Гость:
Мягк[ое] полотенце сух[ой] шампунь красив[ый] тюль красн[ая] туфля глубок[ая] проруби сладк[ий] кофе
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Литература