Перечислить озер Северной Америки тектонического происхождения. плииз. подскажи??е пожалуйста .
География
Перечислить озер Северной Америки тектонического происхождения. плииз. подскажи??е пожалуйста .
Ответ(ы):
Гость:
Атабаска, Нипигон, Виннипегосис и Виннипег, Лесное, Большое Медвежье и Большое Невольничье. А также североамериканские Великие озёра (Онтарио,Эри, Гурон, Верхнее и Мичиган).
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