Выполни действия A)17/81 - 1/9 Б)9/14 - 35/98 В)3/5 + 16/65 Г)7/91 + 5/13 Д)9/54 +5/6 Е)4/7 - 27/63
Математика
Выполни действия A)17/81 - 1/9 Б)9/14 - 35/98 В)3/5 + 16/65 Г)7/91 + 5/13 Д)9/54 +5/6 Е)4/7 - 27/63
Ответ(ы):
Гость:
А) =1781-981=881 б) =6398-3598=2898=1449 в) =4565+1665=6165 г) = 791+3591=4291 д) = 954+4554=5454=1 е) = 3663-2763=963= 17
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