Пожалуйста помогите!!)) номер 1435. даю 21 балл))!

Математика
Пожалуйста помогите!!)) номер 1435. даю 21 балл))!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.8*5.5=4.4 км 1.4*12.5=17.5км 17.5-4.4=13.1 км .на столько расстояние больше.
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