Вычислите используя законы сложенияи 31\80 + (3\16 +39\80) 2\45+ (3\45+7\9) (3\7+5\14)+1\14

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Сначала раскрываем скобки, потом используем переместительный закон сложения. А дальше приводим к общему знаменателю и вычисляем. 31/80+39/80+3/16+2/45+3/45+7/9+5/14+1/14+3/7=31/80+39/80+15/80+2/45+3/45+35/45+5/14+1/14+6/14=85/80+40/45+12/14=17/16+8/9+6/7=1071/1008+896/1008+864/1008=2831/1008=2 целых 815/1008