В котором из слов одинаковое количество букв и звуков: альбом, варенье, съезд, школьник?

Русский язык
В котором из слов одинаковое количество букв и звуков: альбом, варенье, съезд, школьник?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
альбом-6 букв, 5 звуков варенье-7 букв,  7 звуков съезд-5 букв, 4 звука школьник- 8 букв, 7 звуков В слове ВАРЕНЬЕ одинаковое кол-во одинаковых букв и звуков
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