Попроси старших в семье рассказать о правилах одной из игр народов вашего края. Вместе опишите ход игры. Дайте ей название. Не забудьте отметить название народа. И напишите какие качества развивает народная игра.

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Лапта́ — русская народная командная игра с мячом и битой. Упоминания о лапте встречаются в памятниках древнерусской письменности. Мячи и биты обнаружены в слоях XIV века при раскопках Новгорода. Игра проводится на естественной площадке. Цель игры — ударом биты послать мяч как можно дальше и пробежать поочерёдно до противоположной стороны и обратно, не дав противнику «осалить» себя пойманным мячом. За удачные пробежки команде начисляются очки. Выигрывает команда, набравшая больше очков за установленное время.