Сочинение на тему придумать предмет и описать его.
Українська мова
Сочинение на тему придумать предмет и описать его.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня в комнате стоит стол возле окна. Стол большой, каричневый, на нём лежат мои принадлежности к школе. За этим столом я делаю уроки, рисую и читаю книги. Тандем на столе стоят мои награды, сфотографирую
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