Пожалуйста помогите Номер 5
Физика
Пожалуйста помогите Номер 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
750—670=80 750—800=50
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