Пожалуйста помогите решить задачу. Бабушке вместе с внучкой олей 63 года, а вместе ?? внучкой машей 65 лет. Всем им вместе 73 года. Сколько лет каждой из них?

Математика

Пожалуйста помогите решить задачу. Бабушке вместе с внучкой олей 63 года, а вместе ?? внучкой машей 65 лет. Всем им вместе 73 года. Сколько лет каждой из них?

Автор: Гость