Пожалуйста помогите решить задачу. Бабушке вместе с внучкой олей 63 года, а вместе ?? внучкой машей 65 лет. Всем им вместе 73 года. Сколько лет каждой из них?
Математика
Пожалуйста помогите решить задачу. Бабушке вместе с внучкой олей 63 года, а вместе ?? внучкой машей 65 лет. Всем им вместе 73 года. Сколько лет каждой из них?
Ответ(ы):
Гость:
1)73-63=10(лет)-Оле 2)73-65=8(лет)-Маше 3)63-10=53(года)-бабушке (можно 3 действие так:65-8=53(года)-бабушке) Ответ:10 лет Оле,8 лет Маше,53 года бабушке
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