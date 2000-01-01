Пожалуйста. Помогите. задание 2 и 4 , заранее спасибки)
Математика
Пожалуйста. Помогите. задание 2 и 4 , заранее спасибки)
Ответ(ы):
Гость:
1)Просто все, m+x+500=2000+1000+x переносим x в левую часть, а 500 в правую m=3000-500=2500
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
CPОЧНО! Распредели глаголы по столбикам:на правильные и неправильные ДАМ 15 баллов blow,forget,look,finish,understand,watch,tell,run,play,work,shut...
Математика
Приведите дроби к общему знаменатулю,равному произведению их знаменателей;приведите эти же дроби к наименьшему общему знаменателю:1/4 и 1/6,1/10...
Русский язык
Избирать, изберут, неразбериха, предлагать,расстилать, отмирание, отмереть, вытир??ть выделить корни
Английский язык
Русский язык