Пожалуйста, просто уже не помню как делать: Найдите допустимые значения перемен??ой в выражении 7х/|х+3| х ≠ 3 х ≠ -3 х ≠ +- 3 х - любое число СПАСИБО

Алгебра

Пожалуйста, просто уже не помню как делать: Найдите допустимые значения перемен??ой в выражении 7х/|х+3| х ≠ 3 х ≠ -3 х ≠ +- 3 х - любое число СПАСИБО

Автор: Гость