Пожалуйста, просто уже не помню как делать: Найдите допустимые значения перемен??ой в выражении 7х/|х+3| х ≠ 3 х ≠ -3 х ≠ +- 3 х - любое число СПАСИБО
Алгебра
Пожалуйста, просто уже не помню как делать: Найдите допустимые значения перемен??ой в выражении 7х/|х+3| х ≠ 3 х ≠ -3 х ≠ +- 3 х - любое число СПАСИБО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7х/|х+3| 1) |х+3|>0 х+3>0 х>-3 2) |х+3|<0 -х-3<0 -х<3 х>-3 Ответ: х>-3
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